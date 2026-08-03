  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Плющев о недопуске России: «В ИИХФ правят бал люди из стран, погрязших в политике и русофобии. Мы ведем слабую дипломатию – всех все устраивает и не помешает вновь зайти в Думу»

0
Плющев о недопуске России: «В ИИХФ правят бал люди из стран, погрязших в политике и русофобии. Мы ведем слабую дипломатию – всех все устраивает и не помешает вновь зайти в Думу»
Плющев о недопуске России: в ИИХФ правят бал политика и русофобия.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров в сезоне-2026/27. 

– Владимир Анатольевич, во-первых, – с прошедшим в воскресенье днем рождения, а во-вторых, традиционный вопрос – событие недели?

– За поздравления – спасибо, за традиционный вопрос – тоже.

Ответ понятен: главное событие – продление запрета сборных России на весь 2027-й международный год.

– Удивлены таким решением ИИХФ?

– Скорее я удивлен бурной реакцией в нашей прессе. Столько возмущения, словно бы это решение стало сенсацией.

Но мы ведь все время говорили о том, что ничего хорошего ждать от ИИХФ в ее нынешнем состоянии не приходится. Поэтому для меня такое решение – абсолютно предсказуемое.

– Почему?

– Для начала посмотрите кадровый состав ИИХФ и ее ключевых комитетов. Везде правят бал представители стран, которые погрязли в политике и русофобии. И для которых хоккей стал средством достижения их целей – пропагандистских и политических.

Еще одна причина – мы ведем слабую хоккейную дипломатию, увидели это по реакции представителя ФХР. Во всяком случае его заявление о том, что зато нас ждут американцы, прозвучало как отговорка. Такое впечатление, что всех все устраивает – и не помешает в очередной раз зайти в Думу, – сказал Плющев. 

Третьяк подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва. Глава ФХР также включен в московский список «Единой России»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
отстранение и возвращение России
logoСборная России по хоккею с шайбой
Государственная дума
logoПолитика
logoЧМ по хоккею
logoФХР
logoИИХФ
logoВладимир Плющев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
интересно, с чего это вдруг?
недавно Фазель&Co были вполне себе карманными.
Ответal
интересно, с чего это вдруг? недавно Фазель&Co были вполне себе карманными.
выборы прошли, руководство поменялось
------------
не надо просто допускать, чтобы непонятно, кто там руководить начинал. да и у нас тоже, пора Третьяку на покой. все слышали как он обещал вернуть сборные, ничего не сделано
Ответal
интересно, с чего это вдруг? недавно Фазель&Co были вполне себе карманными.
Не знаю, чем они так захомутали Фазеля, что он до сих пор в России тусуется. Видимо, Тардифа не удалось захомутать, вот и злятся
Почему ты не эксперт в тв-шоу у Соловьёва?
ОтветМи Ша
Почему ты не эксперт в тв-шоу у Соловьёва?
Или "есть тема!"
Разнес бы там этих приспособоецев и профнепригодных депутатов и фхр!
Так ведь? Так?
ОтветМи Ша
Почему ты не эксперт в тв-шоу у Соловьёва?
тебе его там не хватает?)
Правильно.Третьяк удобно на попе сидит и ничего не делает.Ждем-с...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»
Пекса о предсезонке «Ак Барса»: «Работаем в штатном режиме, никто не смотрит на тип контракта. Решения тренера не обсуждаются»