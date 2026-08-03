Плющев о недопуске России: «В ИИХФ правят бал люди из стран, погрязших в политике и русофобии. Мы ведем слабую дипломатию – всех все устраивает и не помешает вновь зайти в Думу»

Плющев о недопуске России: в ИИХФ правят бал политика и русофобия.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России от международных турниров в сезоне-2026/27.

– Владимир Анатольевич, во-первых, – с прошедшим в воскресенье днем рождения, а во-вторых, традиционный вопрос – событие недели?

– За поздравления – спасибо, за традиционный вопрос – тоже.

Ответ понятен: главное событие – продление запрета сборных России на весь 2027-й международный год.

– Удивлены таким решением ИИХФ?

– Скорее я удивлен бурной реакцией в нашей прессе. Столько возмущения, словно бы это решение стало сенсацией.

Но мы ведь все время говорили о том, что ничего хорошего ждать от ИИХФ в ее нынешнем состоянии не приходится. Поэтому для меня такое решение – абсолютно предсказуемое.

– Почему?

– Для начала посмотрите кадровый состав ИИХФ и ее ключевых комитетов. Везде правят бал представители стран, которые погрязли в политике и русофобии. И для которых хоккей стал средством достижения их целей – пропагандистских и политических.

Еще одна причина – мы ведем слабую хоккейную дипломатию, увидели это по реакции представителя ФХР. Во всяком случае его заявление о том, что зато нас ждут американцы, прозвучало как отговорка. Такое впечатление, что всех все устраивает – и не помешает в очередной раз зайти в Думу , – сказал Плющев.

Третьяк подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва. Глава ФХР также включен в московский список «Единой России»