37-летний экс-защитник «Вегаса» и «Миннесоты» Хант (175 см, 80 кг) завершил карьеру. Он провел 288 матчей в регулярках НХЛ, 422 – в АХЛ и выиграл ЧМ-2023 с Канадой

37-летний экс-защитник «Вегаса» и «Миннесоты» Брэд Хант завершил карьеру.

Бывший защитник клубов НХЛ Брэд Хант объявил о завершении карьеры игрока.

«Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, и эта мечта сбылась.

Я невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогавшего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам», – написал Хант в соцсети.

37-летний канадец (рост – 175 см, вес – 80 кг) провел последний сезон в карьере в финском «Спорте ». В его активе 53 матча в чемпионате страны – 25 (7+18) очков при полезности «минус 36».

В НХЛ Хант попал в статусе незадрафтованного игрока. В регулярных чемпионатах провел 288 матчей за «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Нэшвилл», «Вегас » (был частью оригинального состава команды), «Миннесоту», «Ванкувер» и «Колорадо». На его счету 86 (26+60) баллов при полезности «минус 32».

В регулярках АХЛ на счету Брэда 422 матча и 298 (84+214) баллов. В 2023 году он единственный раз выступил за сборную Канады и выиграл чемпионат мира в ее составе (10 матчей на турнире и 3 очка, 0+3).