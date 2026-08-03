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  4. Илья Морозов – 4-й в рейтинге проспектов «Баффало» по версии NHL.com, Хелениус – 1-й, Мртка (198 см, 99 кг) – 2-й

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Илья Морозов – 4-й в рейтинге проспектов «Баффало» по версии NHL.com, Хелениус – 1-й, Мртка (198 см, 99 кг) – 2-й
Илья Морозов – 4-й в рейтинге проспектов «Баффало» по версии NHL.com.

 Официальный сайт НХЛ представил топ-5 молодых игроков из системы «Баффало». 

Список возглавил 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 9 матчей за «Сэйбрс» в регулярном чемпионате (4 очка, 1+3) и 4 – в плей-офф (2 гола). 

В 63 играх в регулярке АХЛ у него 63 (21+42) балла, а на победном для сборной Финляндии ЧМ-2026 – 6 (3+3) очков в 6 матчах, включая победный гол в финале. 

Четвертое место в рейтинге занял российский центральный нападающий Илья Морозов. 

1. н Конста Хелениус;

2. з Радим Мртка, 19 лет (рост – 198 см, вес – 99 кг). В прошлом сезоне играл за «Сиэтл» в WHL (43 игры в регулярке, 34 очка, 1+33) и «Рочестер» в АХЛ.

3. з Даксон Рудольф, 18 лет (рост – 190 см, вес – 93 кг). В прошлом сезоне играл за «Принс Альберт» в WHL (68 игр в регулярке, 78 очков, 28+50).

4. н Илья Морозов, 18 лет (рост – 190 см, вес – 91 кг). В прошлом сезоне играл за университет Майами-Огайо в NCAA – 36 игр и 20 (8+12) очков. 

5. н Броди Зимер, 20 лет. В прошлом сезоне играл за университет Миннесоты в NCAA – 36 игр и 36 (23+13) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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