  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Красиков о селекции «Ак Барса»: «Главное, что подписали Билялова – вопрос с первым номером закрыт. Что касается нападения, время еще есть. Будут ждать открытия североамериканского рынка, скорее всего»

0
Красиков о селекции «Ак Барса»: «Главное, что подписали Билялова – вопрос с первым номером закрыт. Что касается нападения, время еще есть. Будут ждать открытия североамериканского рынка, скорее всего»
Красиков поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в сезоне-2026/27.

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков поделился ожиданиями от выступления «Ак Барса» в новом сезоне.

– С учетом кадровых потерь «Ак Барса» в грядущем сезоне, наверное, не стоит ждать выхода команды в финал, а возможно, и в полуфинал плей-офф. Согласны?

– Заранее так загадывать нельзя. В любом случае у команды есть хороший опыт прошлого сезона. Они знают, как находить в себе силы по ходу сезона. Там все еще остается очень солидная оборонительная линия.

Что касается трансферов в нападение, то еще есть время. Скорее всего, в Казани будут ждать открытия североамериканского рынка. Главное, что подписали [Тимура] Билялова, – вопрос с первым номером закрыт.

А о перспективах «Ак Барса» можно будет судить только после завершения формирования состава. Если же они оставят пару слотов для иностранцев и начнут сезон без легионеров, то формирование команды может затянуться до октября. В прошлом сезоне «Ак Барс» развивался и прогрессировал, хотя на него никто не ставил и многие говорили, что в клубе чуть ли не катастрофа.

– При этом в прошлом сезоне «Ак Барс» здорово штормило в регулярке. Нет ли опасений, что ситуация может повториться, только с учетом нынешнего подбора игроков последствия для Гатиятулина будут более серьезными?

– И такой вариант развития событий возможен. Но теперь, если ситуация повторится, паники будет гораздо меньше, потому что в Казани уже проходили через это в прошлом сезоне. Гатиятулин теперь имеет солидный кредит доверия: он уже выводил команду из кризиса и доводил ее до финала.

Да, всегда есть нюансы, подводные камни и раздевалочные игры. Но есть и то, что нельзя отрицать: из тяжелой ситуации команда выбралась и добилась результата. Да, не завоевала Кубок Гагарина, но выход в финал – тоже солидный результат. Так что я не думаю, что начнется сильная паника или место Гатиятулина окажется под угрозой, – сказал Красиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoМатч ТВ
logoАлексей Красиков
logoТимур Билялов
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Этот "первый номер" в самые решающие моменты в своей карьере схватывает столбняк.
Арефьева надо наигрывать.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»
Ковач не перейдет в «Ак Барс». «Бьорклевен» подпишет шведского форварда
«Динамо» заплатило Мамину 12 млн рублей при расторжении контракта. Форвардом интересовались «Автомобилист» и «Ак Барс» («Сила спорта»)
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»
«Лада» заключила пробный контракт с Шикиным. 34-летний голкипер играл за «Шанхай» в прошлом сезоне