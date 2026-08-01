Красиков о селекции «Ак Барса»: «Главное, что подписали Билялова – вопрос с первым номером закрыт. Что касается нападения, время еще есть. Будут ждать открытия североамериканского рынка, скорее всего»

Красиков поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в сезоне-2026/27.

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков поделился ожиданиями от выступления «Ак Барса» в новом сезоне.

– С учетом кадровых потерь «Ак Барса» в грядущем сезоне, наверное, не стоит ждать выхода команды в финал, а возможно, и в полуфинал плей-офф. Согласны?

– Заранее так загадывать нельзя. В любом случае у команды есть хороший опыт прошлого сезона. Они знают, как находить в себе силы по ходу сезона. Там все еще остается очень солидная оборонительная линия.

Что касается трансферов в нападение, то еще есть время. Скорее всего, в Казани будут ждать открытия североамериканского рынка. Главное, что подписали [Тимура] Билялова , – вопрос с первым номером закрыт.

А о перспективах «Ак Барса» можно будет судить только после завершения формирования состава. Если же они оставят пару слотов для иностранцев и начнут сезон без легионеров, то формирование команды может затянуться до октября. В прошлом сезоне «Ак Барс» развивался и прогрессировал, хотя на него никто не ставил и многие говорили, что в клубе чуть ли не катастрофа.

– При этом в прошлом сезоне «Ак Барс» здорово штормило в регулярке. Нет ли опасений, что ситуация может повториться, только с учетом нынешнего подбора игроков последствия для Гатиятулина будут более серьезными?

– И такой вариант развития событий возможен. Но теперь, если ситуация повторится, паники будет гораздо меньше, потому что в Казани уже проходили через это в прошлом сезоне. Гатиятулин теперь имеет солидный кредит доверия: он уже выводил команду из кризиса и доводил ее до финала.

Да, всегда есть нюансы, подводные камни и раздевалочные игры. Но есть и то, что нельзя отрицать: из тяжелой ситуации команда выбралась и добилась результата. Да, не завоевала Кубок Гагарина , но выход в финал – тоже солидный результат. Так что я не думаю, что начнется сильная паника или место Гатиятулина окажется под угрозой, – сказал Красиков.