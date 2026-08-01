Бабаев о Галиеве: «По зарплате мы пошли навстречу минскому «Динамо», на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Станислава Галиева, высказался о том, что форвард продлил контракт с минским «Динамо».
– Мы изначально планировали остаться в Минске, и надо было подождать, пока будут улажены всякие формальности. По зарплате мы пошли навстречу клубу и на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде.
– В других клубах ему предлагали контракт больше по деньгам?
– У нас было предложение лучше, но особо даже не вели переговоры. До обсуждения контракта там дело не дошло, потому что мы ждали Минск.
– Галиева все устраивает в команде и в городе?
– Да, абсолютно все – и его самого, и его семью. Ему там комфортно, и отношение в клубе хорошее. От добра добра не ищут, – скахал Бабаев.
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