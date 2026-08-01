Романов об уходе Ли из «Айлендерс»: «Офигенный человек, игрок и капитан. Жаль, что он перешел в другую команду»
Романов высказался об уходе Андерса Ли из «Айлендерс».
Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о переходе форварда Андерса Ли в «Юту».
– С Андерсом Ли общались после его ухода?
– Да, сразу же ему написал. Это офигенный человек, игрок и капитан. Жаль, что он перешел в другую команду.
– Если бы могли выбирать, кого назначили бы следующим капитаном «Айлендерс»?
– Слава богу, у меня нет права голоса, потому что тяжело выбрать. Со всеми общаешься как с друзьями, а когда по щелчку пальцев игрок оказывается не в твоей команде, это страшно.
Просто стремно находиться в их ситуации, по себе знаю, что это такое. Не хочется, чтобы кто-то уходил, у нас хорошая команда, – сказал Романов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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