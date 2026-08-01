Мелош о «Динамо» Минск: «Изменений не так много, будем привыкать, увидимся с новым штабом. Нужно усердно работать, быть единой командой и двигаться вперед»

Мелош высказался об изменениях в составе минского «Динамо».

Защитник минского «Динамо » Николас Мелош высказался об изменениях в составе клуба.

«Возвращаясь в Минск, чувствую себя как дома. Очень счастлив и воодушевлен. У нас хорошая команда, талантливые парни. С нетерпением жду встречи со всеми и начала совместной работы.

Часть опытных ребят покинула команду, несколько новых парней пришли. Я думаю, что каждый в этом коллективе – прекрасный человек, это помогает быстрее найти общий язык. Посмотрим, как все сложится. Не так много изменений, но все же они есть. Будем привыкать, увидимся с новым тренерским штабом. Будет здорово.

[После перелета в Беларусь] устал. Здорово вернуться на лед. Конечно, после такого долгого перелета это непросто, но так происходит каждый год. Ничего страшного, чувствую себя хорошо.

Сейчас важно привести себя в форму, принять новую систему. Как я сказал ранее, нужно усердно работать, быть единой командой, адаптироваться к изменениям и двигаться вперед», – скаазл Мелош.