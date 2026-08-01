Алексеев о переходе в «Салават»: «Впечатления грандиозные, рад вернуться. Прекрасный город, болельщики. Много положительных воспоминаний»
Александр Алексеев высказался о возвращении в «Салават».
Защитник Александр Алексеев высказался о возвращении в «Салават Юлаев».
2 июля клуб подписал контракт с игроком на 2 года. Алексеев провел сезон-2025/26 в АХЛ за «Уилкс-Бэрри». Ранее он уже играл за «Салават» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Какие впечатления от перехода?
– Впечатления грандиозные. Всегда рад вернуться. Прекрасный город, прекрасные болельщики. Много положительных воспоминаний и положительных эмоций.
– Успели ли познакомиться с командой?
– Да, здесь достаточно много ребят. С некоторыми уже успел познакомиться. Покатались на льду, все хорошо. В процессе еще со всеми успеем познакомиться.
– Под каким номером будете выступать?
– Под четвертым, – сказал Алексеев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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