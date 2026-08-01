Алексеев о переходе в «Салават»: «Впечатления грандиозные, рад вернуться. Прекрасный город, болельщики. Много положительных воспоминаний»

Александр Алексеев высказался о возвращении в «Салават».

Защитник Александр Алексеев высказался о возвращении в «Салават Юлаев ».

2 июля клуб подписал контракт с игроком на 2 года. Алексеев провел сезон-2025/26 в АХЛ за «Уилкс-Бэрри». Ранее он уже играл за «Салават» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Какие впечатления от перехода?

– Впечатления грандиозные. Всегда рад вернуться. Прекрасный город, прекрасные болельщики. Много положительных воспоминаний и положительных эмоций.

– Успели ли познакомиться с командой?

– Да, здесь достаточно много ребят. С некоторыми уже успел познакомиться. Покатались на льду, все хорошо. В процессе еще со всеми успеем познакомиться.

– Под каким номером будете выступать?

– Под четвертым, – сказал Алексеев.