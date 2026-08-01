Бабаев о Калинине на просмотре в «Динамо» Минск: «Момент ознакомления с двух сторон. Он пройдет все тесты, потренируется с командой. До основного контракта не так далеко»
Агент Калинина высказался о пробном контракте форварда с минским «Динамо».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Калинина, высказался о пробном контракте форварда с минским «Динамо».
– Я бы не назвал это пробным контрактом. Это, скорее, такой момент ознакомления с двух сторон. Он пройдет все тесты, медобследование, потренируется вместе с командой. Думаю, до основного контракта не так далеко.
– С высокой долей вероятности он останется в команде?
– Гарантию может дать только руководство клуба. Но я думаю, он будет игроком команды.
– Калинин находится в хорошей форме?
– Да, он очень хорошо тренировался и готовился. Он принесет много пользы минскому «Динамо», – сказал Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии