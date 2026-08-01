Бабаев о Калинине на просмотре в «Динамо» Минск: «Момент ознакомления с двух сторон. Он пройдет все тесты, потренируется с командой. До основного контракта не так далеко»

Агент Калинина высказался о пробном контракте форварда с минским «Динамо».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Калинина , высказался о пробном контракте форварда с минским «Динамо ».

– Я бы не назвал это пробным контрактом. Это, скорее, такой момент ознакомления с двух сторон. Он пройдет все тесты, медобследование, потренируется вместе с командой. Думаю, до основного контракта не так далеко.

– С высокой долей вероятности он останется в команде?

– Гарантию может дать только руководство клуба. Но я думаю, он будет игроком команды.

– Калинин находится в хорошей форме?

– Да, он очень хорошо тренировался и готовился. Он принесет много пользы минскому «Динамо», – сказал Бабаев.