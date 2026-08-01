Капитан «Авангарда» Шарипзянов успешно перенес операцию на руке в Германии в межсезонье («Сила спорта»)

Капитан «Авангарда» Шарипзянов был прооперирован в Германии в межсезонье.

Капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов был прооперирован в Германии.

Как сообщает «Сила спорта», в межсезонье защитник успешно перенес операцию на руке в одной из клиник Германии.

Напомним, Шарипзянов был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата-2025/26.

В прошедшей регулярке он установил новый бомбардирский рекорд среди защитников – 67 (23+44) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.