Капитан «Авангарда» Шарипзянов успешно перенес операцию на руке в Германии в межсезонье («Сила спорта»)
Капитан «Авангарда» Шарипзянов был прооперирован в Германии в межсезонье.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов был прооперирован в Германии.
Как сообщает «Сила спорта», в межсезонье защитник успешно перенес операцию на руке в одной из клиник Германии.
Напомним, Шарипзянов был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата-2025/26.
В прошедшей регулярке он установил новый бомбардирский рекорд среди защитников – 67 (23+44) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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