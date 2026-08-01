Щитов о Пакетте в «Авангарде»: «Это опытный игрок, который адаптирован к КХЛ, достаточно мастеровитый. Он может дать глубину составу»

Щитов высказался о переходе Пакетта в «Авангард».

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов высказался о переходе нападающего Седрика Пакетта в «Авангард ».

– Пакетт – это опытный игрок, который адаптирован к нашей лиге, достаточно мастеровитый. Он может дать и глубину составу. Когда пойдут травмы после длительных перелетов, то у клуба сохраняется запас. Понятно, что это игрок основного состава.

– Насколько были удивлены, что Пакетт не остался в московском «Динамо»?

– Вы знаете, не был удивлен. В московском «Динамо » сменился тренерский штаб. Вообще не удивляюсь переходам, потому что это часть жизни. Я бы не удивился, если бы даже Гусев куда-то перешел.

Было бы удивительно, если суперзвезда из НХЛ в КХЛ к нам вернулась. А так обыкновенный переход игрока в другую организацию, – сказал Щитов.