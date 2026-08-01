Браташ о подготовке к сезону: «Первой тренировкой «Адмирала» доволен. Мы всех предупреждали, чтобы приезжали уже готовыми. Ребята с хорошим настроением работали»

Браташ высказался о первой тренировке «Адмирала» перед стартом сезона.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о первой тренировке команды перед стартом сезона-2026/27.

«Первой тренировкой я очень доволен. Понятно, что ребята соскучились, с очень хорошим настроением работали. Хочется, чтобы это настроение у них не пропало, когда будет накапливаться усталость, чтобы они смогли это преодолеть, потому что работа предстоит объемная и нелегкая.

Мы всех предупреждали, чтобы готовились и приезжали уже готовыми. Мы начнем работу сразу, без раскачки. Здесь первый этап, в первую очередь над физикой работать, черновая работа. Второй этап уже будет технико-тактический.

Хотя здесь тоже у нас будут тренировки вечерние, в принципе, технико-тактические», – сказал Браташ.