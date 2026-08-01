Романов о Цыплакове: «Яркий 1-й сезон и 2-й похуже – обыденность, так происходит у многих. Может, сейчас он вернется и будет играть еще лучше. У Шабанова по-другому, просто не влился в НХЛ после КХЛ»

Романов высказался об игре Шабанова и Цыплакова за «Айлендерс».

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о выступлении Максима Шабанова и Максима Цыплакова в составе клуба.

– Максим Шабанов и Максим Цыплаков покинули «Айлендерс». Можете со стороны сказать, что пошло не так? Тот же Цыплаков ярко провел первый сезон.

– Яркий первый сезон и второй похуже – обыденность. Так происходит у многих хоккеистов. Может, сейчас он вернется и будет играть еще лучше. Есть такая вероятность.

У Шабана по-другому. Возможно, просто не влился в НХЛ после КХЛ. Этот год стал для него показателем того, как играют в НХЛ . В следующем году он может проявить себя намного лучше. Разные причины могут быть, но только они знают правду, – сказал Романов.

Максим Цыплаков: «Шабанову не дали особого времени для адаптации. Если бы нас чаще ставили вместе, дела шли бы лучше. Не понимаю, почему штаб «Айлендерс» не пошел на такой шаг»