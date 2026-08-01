Кристалл о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Катание Макдэвида. Или бросок в одно касание Овечкина, потому что это легендарно»

Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у Овечкина.

Нападающий системы «Вашингтона » Эндрю Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у капитана команды Александра Овечкина .

– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?

– Трудно не сказать, что это катание Макдэвида . Просто наблюдая за ним, за тем, как он двигается, как он словно парит на льду.

Или бросок в одно касание [Александра Овечкина], потому что это легендарно, – сказал Кристалл.