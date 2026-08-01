Кристалл о том, какой навык взял бы у другого игрока: «Катание Макдэвида. Или бросок в одно касание Овечкина, потому что это легендарно»
Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у Овечкина.
Нападающий системы «Вашингтона» Эндрю Кристалл рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у капитана команды Александра Овечкина.
– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?
– Трудно не сказать, что это катание Макдэвида. Просто наблюдая за ним, за тем, как он двигается, как он словно парит на льду.
Или бросок в одно касание [Александра Овечкина], потому что это легендарно, – сказал Кристалл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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