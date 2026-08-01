Быков о недопуске России: «Кто бы ни был руководителем ИИХФ, он будет всегда зависим от политической ситуации в мире»
Быков высказался о недопуске России на ЧМ-2027.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался касательно недопуска национальной команды на ЧМ-2027.
«Спортивные чиновники зависят от своих политических коллег, поэтому как только международная повестка найдет мировое соглашение, то и в спорте будет положительное движение.
Возврат наших спортсменов на международную арену даст возможность поднять уровень спорта уже только за счет конкуренции. А участие сборной России вызовет большой ажиотаж к международным турнирам. От этого выиграет и спорт, и болельщики.
И кто бы ни был руководителем ИИХФ, он будет всегда зависим от политической ситуации в мире», – сказал Быков.
Напомним, действующий глава международной федерации Люк Тардиф покинет пост этой осенью.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
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