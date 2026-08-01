Маккуин – лучший проспект «Анахайма» по версии NHL.com, Луно – 2-й, Солберг – 3-й, Клепов – 4-й
Маккуин возглавил рейтинг молодых хоккеистов в системе «Анахайма».
Нападающий Роджер Маккуин возглавил список лучших молодых игроков в системе «Анахайма».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2026/27.
Первое место в топ-5 занял 19-летний форвард Маккуин.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Роджер Маккуин;
2. з Тристан Луно;
3. з Стиан Солберг;
4. н Никита Клепов;
5. з Тайсон Хиндс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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