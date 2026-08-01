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  4. Максим Сушинский: «Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!»

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Максим Сушинский: «Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!»
Сушинский высказался о будущем Кузнецова.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда Евгения Кузнецова.

Сегодня «Салават Юлаев» объявил о расставании с игроком.

«Еще есть время, и думаю, что Евгений сможет найти себе команду и в принципе помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!

Прошлый сезон у него не получился, поэтому как его можно оценивать? Концовка сезона была хорошей, он отлично помог Уфе.

В КХЛ он может помочь многим клубам, такого мастерства нет у многих хоккеистов нашей лиги. И молодежи будет интересно с ним поработать, и для лиги это украшение – все-таки обладатель Кубка Стэнли и не последний человек в хоккее!

Будет интересно за ним понаблюдать», – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoМаксим Сушинский
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoСоветский спорт

Комментарии

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третий год ,третий сезон, по третьему кругу почти одно и тоже...талант мастер, многим нужен.
Хоккеист такого статуса не помогать должен, а тащить команду. Но от Кузнецова только проблемы.
ОтветMelnikov1968
Хоккеист такого статуса не помогать должен, а тащить команду. Но от Кузнецова только проблемы.
какого-какого статуса"?
ОтветМарс Котофеич
какого-какого статуса"?
Такого 😊
Кузнецов не просто едет с ярмарки. Он уже приехал.
Согласен. Уверен этот сезон будет решающим для Кузнецова и отступать уже некуда. Надо доказывать кто Ты есть. Только тогда за тобой будет очередь.
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