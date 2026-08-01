Максим Сушинский: «Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!»

Сушинский высказался о будущем Кузнецова.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда Евгения Кузнецова .

Сегодня «Салават Юлаев » объявил о расставании с игроком.

«Еще есть время, и думаю, что Евгений сможет найти себе команду и в принципе помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!

Прошлый сезон у него не получился, поэтому как его можно оценивать? Концовка сезона была хорошей, он отлично помог Уфе.

В КХЛ он может помочь многим клубам, такого мастерства нет у многих хоккеистов нашей лиги. И молодежи будет интересно с ним поработать, и для лиги это украшение – все-таки обладатель Кубка Стэнли и не последний человек в хоккее!

Будет интересно за ним понаблюдать», – сказал Сушинский.