Максим Сушинский: «Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!»
Сушинский высказался о будущем Кузнецова.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда Евгения Кузнецова.
Сегодня «Салават Юлаев» объявил о расставании с игроком.
«Еще есть время, и думаю, что Евгений сможет найти себе команду и в принципе помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!
Прошлый сезон у него не получился, поэтому как его можно оценивать? Концовка сезона была хорошей, он отлично помог Уфе.
В КХЛ он может помочь многим клубам, такого мастерства нет у многих хоккеистов нашей лиги. И молодежи будет интересно с ним поработать, и для лиги это украшение – все-таки обладатель Кубка Стэнли и не последний человек в хоккее!
Будет интересно за ним понаблюдать», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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