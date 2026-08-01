Крикунов о том, сможет ли Гусев вписаться в систему Тамбиева: «Почему нет? Никита должен понимать, что пришло другое время, нужно работать по-другому»

Крикунов высказался о том, сможет ли Гусев вписаться в систему хоккея Тамбиева.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, может ли форвард Никита Гусев встроиться в систему нового тренера «Динамо » Леонида Тамбиева .

– Сможет ли «свободный художник» Гусев вписаться в оборонительную систему хоккея Тамбиева?

– Думаю, может. Почему нет? Меняется жизнь, меняются правила.

Думаю, что и Гусев должен понимать, что пришло другое время. Нужно работать по‑другому. Тут есть компромисс, я думаю, – сказал Крикунов.