Крикунов о том, сможет ли Гусев вписаться в систему Тамбиева: «Почему нет? Никита должен понимать, что пришло другое время, нужно работать по-другому»
Крикунов высказался о том, сможет ли Гусев вписаться в систему хоккея Тамбиева.
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, может ли форвард Никита Гусев встроиться в систему нового тренера «Динамо» Леонида Тамбиева.
– Сможет ли «свободный художник» Гусев вписаться в оборонительную систему хоккея Тамбиева?
– Думаю, может. Почему нет? Меняется жизнь, меняются правила.
Думаю, что и Гусев должен понимать, что пришло другое время. Нужно работать по‑другому. Тут есть компромисс, я думаю, – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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