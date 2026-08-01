Вячеслав Гусов вошел в штаб ЦСКА. Он будет тренером-аналитиком

Вячеслав Гусов вошел в штаб ЦСКА.

Тренер Вячеслав Гусов присоединился к штабу ЦСКА .

Белорусский специалист подписал с клубом контракт до конца сезона-2029/30. Он будет работать тренером-аналитиком.

Гусов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Ранее он работал в солигорском «Шахтере», «Нефтехимике» и «Сибири», а также в сборных Беларуси.