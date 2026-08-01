Галиев о новом контракте с «Динамо»: «Минск был приоритетом для меня. Мне здесь очень нравится, прекрасный город»

Галиев высказался о подписании нового контракта с «Динамо» Минск.

Форвард минского «Динамо » Станислав Галиев высказался о подписании нового контракта с клубом.

– Стас, поздравляем с подписанием контракта. После успешного прошлого сезона у тебя наверняка были и другие варианты продолжения карьеры. Почему для тебя было важно остаться в Минске?

– Спасибо большое, наконец-то это свершилось. На самом деле, Минск был приоритетом для меня. Мне здесь очень нравится, Минск – прекрасный город.

Конечно, огромную роль сыграли и наши болельщики. Так сложилось, что я остался жить в Минске, и этому тоже очень рад.

– Первый день тренировочного лагеря для тебя. Как чувствуешь себя после возвращения?

– Понятно, что немножко тяжеловато. Вчера был переезд и медицинское обследование. Такое ощущение, будто никуда и не уезжал. Рад снова видеть ребят, очень соскучился за лето. Получаю удовольствие от того, что снова нахожусь здесь.

– Удалось ли пообщаться с главным тренером? Какая роль тебе отведена?

– Да, вчера познакомились. О моей роли пока не говорили, просто разговор по душам: как прошло лето, какие были планы, как готовился к сезону. Обсудили бытовые дела.

– Как сейчас атмосфера в команде? Состав изменился, появились новые ребята.

– Уже познакомился с новыми ребятами, находим общий язык. Думаю, никаких проблем не возникнет. В прошлом году коллектив был одной большой семьей, я думаю, в этом году ничего не изменится, – сказал Галиев.