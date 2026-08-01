  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Лихачев об обмене в «Амур»: «До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит. Ощущения были хорошие, я ждал этого перехода»

0
Лихачев об обмене в «Амур»: «До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит. Ощущения были хорошие, я ждал этого перехода»
Лихачев высказался о переходе в «Амур» из «Локомотива».

Нападающий Ярослав Лихачев высказался о полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива».

Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива». В прошлом сезоне Лихачев играл за «Амур» на правах аренды.

– Когда начались разговоры о том, что «Амур» хочет выкупить ваши права?

– После прошлого сезона мы общались с руководством «Амура». Меня спросили, хочу ли я остаться. Я ответил, что да, с удовольствием вернусь сюда.

Мне здесь все очень нравится: тренерский штаб, с которым мы заканчивали прошлый сезон и начинаем новый, ребята в команде, сам город и атмосфера. Поэтому я сразу высказал желание остаться, и после этого клуб уже начал работать над выкупом.

– Когда стало понятно, что «Локомотив» готов вас отпустить, что почувствовали в первую очередь?

– До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит, но все равно в это верил. Ощущения были хорошие, потому что я ждал этого перехода. 

Конечно, немного расстроился из-за того, что уезжаю из родного города. Но дай бог, жизнь сложится так, что я еще сыграю за «Локомотив» в Ярославле. 

– Правда ли, что помимо «Амура» были и другие варианты продолжения карьеры?

– Да, вариантов было много, и не только «Металлург». Но в конце сезона я сказал руководству «Амура», что хочу вернуться. Поэтому, можно сказать, сдержал свое слово.

Другие команды я всерьез не рассматривал, потому что хотел вернуться именно сюда.

– Сумма компенсации – 50-55 миллионов рублей. Для вас это дополнительная ответственность?

– Да, конечно, это приятно. Теперь эту сумму нужно оправдывать и доказывать все своей игрой.

Но в целом это больше клубные дела, к которым я не имею отношения. Мое дело – играть, приносить пользу команде и радовать болельщиков.

– Знали ли вы еще по ходу прошлого сезона, что «Амур» будет работать над выкупом ваших прав?

– Да, как я уже говорил, мы обсуждали с руководством, хочу ли я остаться. Я сразу обозначил, что хочу продолжить карьеру в «Амуре». 

Поэтому уже в конце прошлого сезона знал, что клуб будет вести переговоры о моем выкупе, – сказал Лихачев. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт агентства Winners
logoЯрослав Лихачев
logoКХЛ
logoАмур
logoЛокомотив

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Батрак о селекции: «Ак Барс» немного пугает. У казанцев слишком много народа ушло и слишком мало пришло»
Коньков о Лихачеве: «Переход в «Амур» – логическое продолжение его карьеры. Он провел прекрасный сезон в Хабаровске, руководство клуба сделало все, чтобы оставить его»
Черных об обмене Лихачева в «Амур»: «Переговоры с «Локомотивом» были непростые, довольно длительные. Если бы они видели его в команде, оставили бы»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»