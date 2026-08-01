Лихачев об обмене в «Амур»: «До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит. Ощущения были хорошие, я ждал этого перехода»

Лихачев высказался о переходе в «Амур» из «Локомотива».

Нападающий Ярослав Лихачев высказался о полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива».

Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива ». В прошлом сезоне Лихачев играл за «Амур » на правах аренды.

– Когда начались разговоры о том, что «Амур» хочет выкупить ваши права?

– После прошлого сезона мы общались с руководством «Амура». Меня спросили, хочу ли я остаться. Я ответил, что да, с удовольствием вернусь сюда.

Мне здесь все очень нравится: тренерский штаб, с которым мы заканчивали прошлый сезон и начинаем новый, ребята в команде, сам город и атмосфера. Поэтому я сразу высказал желание остаться, и после этого клуб уже начал работать над выкупом.

– Когда стало понятно, что «Локомотив» готов вас отпустить, что почувствовали в первую очередь?

– До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит, но все равно в это верил. Ощущения были хорошие, потому что я ждал этого перехода.

Конечно, немного расстроился из-за того, что уезжаю из родного города. Но дай бог, жизнь сложится так, что я еще сыграю за «Локомотив» в Ярославле.

– Правда ли, что помимо «Амура» были и другие варианты продолжения карьеры?

– Да, вариантов было много, и не только «Металлург». Но в конце сезона я сказал руководству «Амура», что хочу вернуться. Поэтому, можно сказать, сдержал свое слово.

Другие команды я всерьез не рассматривал, потому что хотел вернуться именно сюда.

– Сумма компенсации – 50-55 миллионов рублей. Для вас это дополнительная ответственность?

– Да, конечно, это приятно. Теперь эту сумму нужно оправдывать и доказывать все своей игрой.

Но в целом это больше клубные дела, к которым я не имею отношения. Мое дело – играть, приносить пользу команде и радовать болельщиков.

– Знали ли вы еще по ходу прошлого сезона, что «Амур» будет работать над выкупом ваших прав?

– Да, как я уже говорил, мы обсуждали с руководством, хочу ли я остаться. Я сразу обозначил, что хочу продолжить карьеру в «Амуре».

Поэтому уже в конце прошлого сезона знал, что клуб будет вести переговоры о моем выкупе, – сказал Лихачев.