Лихачев об обмене в «Амур»: «До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит. Ощущения были хорошие, я ждал этого перехода»

Нападающий Ярослав Лихачев высказался о полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива».
Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива». В прошлом сезоне Лихачев играл за «Амур» на правах аренды.
– Когда начались разговоры о том, что «Амур» хочет выкупить ваши права?
– После прошлого сезона мы общались с руководством «Амура». Меня спросили, хочу ли я остаться. Я ответил, что да, с удовольствием вернусь сюда.
Мне здесь все очень нравится: тренерский штаб, с которым мы заканчивали прошлый сезон и начинаем новый, ребята в команде, сам город и атмосфера. Поэтому я сразу высказал желание остаться, и после этого клуб уже начал работать над выкупом.
– Когда стало понятно, что «Локомотив» готов вас отпустить, что почувствовали в первую очередь?
– До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит, но все равно в это верил. Ощущения были хорошие, потому что я ждал этого перехода.
Конечно, немного расстроился из-за того, что уезжаю из родного города. Но дай бог, жизнь сложится так, что я еще сыграю за «Локомотив» в Ярославле.
– Правда ли, что помимо «Амура» были и другие варианты продолжения карьеры?
– Да, вариантов было много, и не только «Металлург». Но в конце сезона я сказал руководству «Амура», что хочу вернуться. Поэтому, можно сказать, сдержал свое слово.
Другие команды я всерьез не рассматривал, потому что хотел вернуться именно сюда.
– Сумма компенсации – 50-55 миллионов рублей. Для вас это дополнительная ответственность?
– Да, конечно, это приятно. Теперь эту сумму нужно оправдывать и доказывать все своей игрой.
Но в целом это больше клубные дела, к которым я не имею отношения. Мое дело – играть, приносить пользу команде и радовать болельщиков.
– Знали ли вы еще по ходу прошлого сезона, что «Амур» будет работать над выкупом ваших прав?
– Да, как я уже говорил, мы обсуждали с руководством, хочу ли я остаться. Я сразу обозначил, что хочу продолжить карьеру в «Амуре».
Поэтому уже в конце прошлого сезона знал, что клуб будет вести переговоры о моем выкупе, – сказал Лихачев.
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