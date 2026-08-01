Зарплата Галиева по новому контракту с «Динамо» Минск – 16 млн рублей за сезон («Сила спорта»)
Зарплата Галиева в минском «Динамо» – 16 миллионов рублей за сезон.
Зарплата нападающего Станислава Галиева по новому контракту с минским «Динамо» составит 16 миллионов рублей за сезон.
Об этом сообщает «Сила спорта».
Ранее стало известно, что 34-летний форвард продлил соглашение с клубом на два года.
В минувшем сезоне на счету Галиева 54 матча в регулярном чемпионате и 33 (20+13) очка. В плей-офф он провел 8 игр и отметился 4 (2+2) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии