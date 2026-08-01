Кожевников о решении ИИХФ: «Свинство, конченые ребята. Отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые протухли»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.
– Свинство, конченые ребята. Мы их лет сто возили, учили играть в хоккей. А теперь все превратилось в большой свинарник. Они отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые уже протухли, потому что их не меняют.
– Может ли что-то измениться с уходом Тардифа?
– Ничего не изменится, там правительства все решают.
Рекомендации МОК? Я не верю в это. На данном этапе – нет. Все сами ребята должны на ленточке показывать и доказывать, чтобы там наконец поменяли подгузнички. Мы все хотим победить – и на фронте, и на льду. Терпение и труд все перетрут.
Жалко наших ребят, обидно, но мы ничего не сделаем в этой ситуации. Свиньи – они и есть свиньи», – заявил Кожевников.
Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»
Комментарии
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Столько говна из него льется, я в шоке
но кому нужен столь токсичный участник?
хуже только эти кожевниковы, свищевы, журовы, бородины и иже с ними.