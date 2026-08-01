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  4. Кожевников о решении ИИХФ: «Свинство, конченые ребята. Отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые протухли»

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Кожевников о решении ИИХФ: «Свинство, конченые ребята. Отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые протухли»
Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить России до ЧМ-2027.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.

– Свинство, конченые ребята. Мы их лет сто возили, учили играть в хоккей. А теперь все превратилось в большой свинарник. Они отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые уже протухли, потому что их не меняют.

– Может ли что-то измениться с уходом Тардифа?

– Ничего не изменится, там правительства все решают.

Рекомендации МОК? Я не верю в это. На данном этапе – нет. Все сами ребята должны на ленточке показывать и доказывать, чтобы там наконец поменяли подгузнички. Мы все хотим победить – и на фронте, и на льду. Терпение и труд все перетрут.

Жалко наших ребят, обидно, но мы ничего не сделаем в этой ситуации. Свиньи – они и есть свиньи», – заявил Кожевников.

Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»

Опубликовано: Sports
Источник: «Газета.Ru»
logoИИХФ
logoАлександр Кожевников
logoМОК
logoЛюк Тардиф
logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

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Третья истерика кожзама за два дня на тему свиней. Более интересный текст мозг выдать не способен. Зачем отвлекают бедного человека с зависимостью от любимой алкашки звонками?
Какое же убожество
Столько говна из него льется, я в шоке
Ничего так хорошо не иллюстрирует правильность решения о недопуске как реакция этих буйнопомешанных.
ОтветЛужин
Ничего так хорошо не иллюстрирует правильность решения о недопуске как реакция этих буйнопомешанных.
А правильность чья и в чем ?
По жаргону сразу видно большого экспэрта по протухшим подгузникам...
Про сто лет особенно смешно. И свиньи не самые плохие животные,если вообще такие есть.
ОтветMelnikov1968
Про сто лет особенно смешно. И свиньи не самые плохие животные,если вообще такие есть.
Шашлычки из свинины очень даже вкусненькие получаются. Если правильно приготовить.
Интересно, а что говорили поллитрологи, если бы сборную допустили?😅
любо-дорого, как этого работника цирка бомбит уже который день)
ребят, конечно, жалко,
но кому нужен столь токсичный участник?

хуже только эти кожевниковы, свищевы, журовы, бородины и иже с ними.
Вообще, вспоминается известный запрет есть мяса козленка, сваренное в молоке матери его.
Ни Кожа, ни Рожа...
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