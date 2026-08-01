Кожевников о решении ИИХФ: «Свинство, конченые ребята. Отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые протухли»

Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить России до ЧМ-2027.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.

– Свинство, конченые ребята. Мы их лет сто возили, учили играть в хоккей. А теперь все превратилось в большой свинарник. Они отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью – наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые уже протухли, потому что их не меняют.

– Может ли что-то измениться с уходом Тардифа?

– Ничего не изменится, там правительства все решают.

Рекомендации МОК? Я не верю в это. На данном этапе – нет. Все сами ребята должны на ленточке показывать и доказывать, чтобы там наконец поменяли подгузнички. Мы все хотим победить – и на фронте, и на льду. Терпение и труд все перетрут.

Жалко наших ребят, обидно, но мы ничего не сделаем в этой ситуации. Свиньи – они и есть свиньи», – заявил Кожевников .

Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»