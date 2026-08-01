«Северсталь» получила 1000 рублей компенсации при обмене Цицюры. Зарплата игрока в «Адмирале» – 27 млн рублей за сезон («Сила спорта»)
«Северсталь» получила 1000 рублей в качестве компенсации за Цицюру.
«Северсталь» получила 1000 рублей в качестве компенсации за нападающего Владислава Цицюру.
Об этом сообщает «Сила спорта».
Напомним, 28 июля клуб обменял форварда в «Адмирал» на денежную компенсацию.
Сегодня дальневосточный клуб подписал двухлетний контракт с Цицюрой. По данным издания, зарплата игрока составит 27 миллионов рублей за сезон.
В прошлом сезоне Цицюра набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 12» в 26 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 передача при полезности «0» в 3 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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