Агент Кузнецова о варианте с «Трактором» для форварда: «Евгений разговаривал с Савиным, а руководители общались с тренером. Заинтересованность есть»

Агент Евгения Кузнецова не исключил переход форварда в «Трактор».

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал возможность перехода хоккеиста в «Трактор ».

«Салават Юлаев» ранее официально сообщил о расставании с 34-летним форвардом.

– Действительно, как говорят, в руководстве Челябинской области заинтересованы в подписании Евгения Кузнецова?

– Заинтересованность есть, скрывать не буду.

Евгений разговаривал с Иваном Савиным (генеральным директором «Трактора» – Спортс’‘), а руководители, как я понимаю, общались с тренером.

– Есть вариант, что Кузнецов может оказаться в «Тракторе»?

– Я не могу сказать, есть ли такой вариант, потому что ничего конкретного не было. Так что комментировать это невозможно.

Но у нас есть другие варианты, где конкретные предложения от клубов и конкретные цифры. И эти варианты устраивают и меня, и Евгения.

По большому счету, мы уже определились. Думаю, на следующей неделе станет понятно, какая команда это будет, – сказал Шуми Бабаев .