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  4. Агент Кузнецова о варианте с «Трактором» для форварда: «Евгений разговаривал с Савиным, а руководители общались с тренером. Заинтересованность есть»

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Агент Кузнецова о варианте с «Трактором» для форварда: «Евгений разговаривал с Савиным, а руководители общались с тренером. Заинтересованность есть»
Агент Евгения Кузнецова не исключил переход форварда в «Трактор».

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал возможность перехода хоккеиста в «Трактор».

«Салават Юлаев» ранее официально сообщил о расставании с 34-летним форвардом.

– Действительно, как говорят, в руководстве Челябинской области заинтересованы в подписании Евгения Кузнецова?

– Заинтересованность есть, скрывать не буду.

Евгений разговаривал с Иваном Савиным (генеральным директором «Трактора» – Спортс’‘), а руководители, как я понимаю, общались с тренером.

– Есть вариант, что Кузнецов может оказаться в «Тракторе»?

– Я не могу сказать, есть ли такой вариант, потому что ничего конкретного не было. Так что комментировать это невозможно.

Но у нас есть другие варианты, где конкретные предложения от клубов и конкретные цифры. И эти варианты устраивают и меня, и Евгения.

По большому счету, мы уже определились. Думаю, на следующей неделе станет понятно, какая команда это будет, – сказал Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoТрактор
logoИван Савин
logoШуми Бабаев
logoКХЛ

Комментарии

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Чувак вам всем в рожу плюнул перейдя в Село, а потом еще за СЮ приехал жопу разрывал на льду, чтоб побольше закинули в ворота Трактора. Почти никому не нужен в КХЛ, кроме аутсайдеров, потому что отыгранный по сути материал - а вы его обратно тащите в Трактор в комментах. Ну чисто позорище! Чтоб он тут ржал и веселился, а остальная молодёжь (коей у нас много сейчас) вместе с ним подхватила. Вместо того чтоб доказывать и умирать на льду за успехи команды и будущую карьеру - ходили все в кассу и ржали.
ОтветWinfated
Чувак вам всем в рожу плюнул перейдя в Село, а потом еще за СЮ приехал жопу разрывал на льду, чтоб побольше закинули в ворота Трактора. Почти никому не нужен в КХЛ, кроме аутсайдеров, потому что отыгранный по сути материал - а вы его обратно тащите в Трактор в комментах. Ну чисто позорище! Чтоб он тут ржал и веселился, а остальная молодёжь (коей у нас много сейчас) вместе с ним подхватила. Вместо того чтоб доказывать и умирать на льду за успехи команды и будущую карьеру - ходили все в кассу и ржали.
Чувак так сделал, потому, что Волков всегда был противником его прихода. Женя буквально просился в команду в том году.
ОтветDragonof9
Чувак так сделал, потому, что Волков всегда был противником его прихода. Женя буквально просился в команду в том году.
🤣
Давай в Трактор! Хуже всё равно не будет. Через месяц уже чемпионат начнётся, а у нас нападающих не хватает. Ещё и Виталик травму получил.
Давай, Танкоград, принимай родную птичку...это будет бомба!!
ОтветОльга Лебедева_1116766866
Давай, Танкоград, принимай родную птичку...это будет бомба!!
Это будет бомбажоп.
Текслер надо Женьку брать!!!
Ответznaushchiy
Текслер надо Женьку брать!!!
Ему пора заканчивать , а не дальше хе**й заниматься , как игрок он после нхл сдулся , тень самого себя прежнего.... Ничего хорошего от него в Тракторе не жду , лишняя трата денег ....
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