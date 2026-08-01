«Сент-Луис» – один из главных претендентов на Никишина. Защитник «Каролины» хочет получить около 8 млн долларов в год

«Сент-Луис» претендует на Александра Никишина.

Защитник «Каролины» Александр Никишин может перейти в «Сент-Луис ».

24-летний российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с окладом 925 тысяч долларов.

Считается, что по новому договору Никишин хочет зарабатывать около 8 миллионов долларов в год.

«Блюз» являются одним из главным претендентов на хоккеистов, сообщает The Hockey News со ссылкой на журналиста Джереми Рутерфорда.

В прошлом сезоне Никишин набрал 33 (11+22) очка при полезности «плюс 18» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ .

В чемпионском плей-офф в его активе 17 игр и 1 результативная передача при полезности «минус 1».