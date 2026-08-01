«Сент-Луис» – один из главных претендентов на Никишина. Защитник «Каролины» хочет получить около 8 млн долларов в год
«Сент-Луис» претендует на Александра Никишина.
Защитник «Каролины» Александр Никишин может перейти в «Сент-Луис».
24-летний российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с окладом 925 тысяч долларов.
Считается, что по новому договору Никишин хочет зарабатывать около 8 миллионов долларов в год.
«Блюз» являются одним из главным претендентов на хоккеистов, сообщает The Hockey News со ссылкой на журналиста Джереми Рутерфорда.
В прошлом сезоне Никишин набрал 33 (11+22) очка при полезности «плюс 18» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
В чемпионском плей-офф в его активе 17 игр и 1 результативная передача при полезности «минус 1».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
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Это просто хороший защитник, который в нынешней контрактной ситуации может просить 8 миллионов, а клубы без откровенной претензии на КС могут ему эту сумму давать.