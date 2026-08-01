Агент Селебрини: «Макклин хотел продлить контракт с «Сан-Хосе» за год до завершения договора новичка и дать Гриру время, чтобы разработать план. Он как бы сказал: «Хочу помочь команде»

Пэт Бриссон рассказал об инициативе Макклина Селебрини в продлении контракта.

Пэт Бриссон, агент нападающего «Сан-Хосе » Макклина Селебрини , рассказал об инициативе хоккеиста в вопросе подписания нового контракта.

20-летний канадец подписал новое соглашение с «Шаркс» на 5 лет с зарплатой 18,8 миллиона долларов в год.

Договор начнет действовать через сезон. Ближайший сезон хоккеист проведет с окладом по контракту новичка – 975 тысяч долларов.

– Макклин продиктовал решение о контракте на пять лет?

– Это был Мак.

Если бы мы следующим летом обратились в «Шаркс» и сказали, что хотим 3-летний контракт с зарплатой 20 миллионов долларов в год, то тогда бы Макклин получил 60 миллионов за три года.

Макклин хотел продлить контракт за год до завершения договора новичка и дать генеральному менеджеру Майку Гриру возможность время, чтобы разработать план. Вместо того, чтобы ждать. Инициатива исходила от Макклина.

Мы хотим создать для наших игроков условия для успеха и хотим, чтобы они были довольны принятым решением. Благодаря нашему опыту мы можем обсудить с ними то, что следует и чего не следует делать, и с чем мы сталкивались в прошлом.

Маклин очень быстро понимает и осознает, что имеет смысл. Он как бы сказал: «Пэт, мне нужно пять лет. Я могу помочь команде. Хочу быть частью этого плана. И я хочу дать Майку пять-шесть лет».

Поэтому инициатива исходила от Макклина, – сказал Пэт Бриссон.