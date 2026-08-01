«Будь скромным» – правило в семье 1-го номера драфта НХЛ Маккенны: «Не стоит быть парнем, которого знают за эго или высокомерие»
Гэвин Маккенна заявил, что не хочет быть высокомерным.
Нападающий «Торонто» Гэвин Маккенна, выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ-2026, высказался относительно своего характера.
Канадец рассказал, что в его семье всегда было правило: «Будь скромным».
«Не стоит быть тем парнем, которого знают за его эго или за высокомерие. Моя семья проделала со мной хорошую работу в этом отношении.
Мои родители – очень умные люди, спортсмены. Они показали мне, как нужно себя вести. Думаю, это останется со мной навсегда», – сказал Гэвин Маккенна.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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