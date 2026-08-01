Вайсфельд о Кузнецове: «Сибирь» выглядит логично. Это молодая команда, а Евгений – опытный нападающий. Если его правильно использовать, то он принесет пользу, как в «Салавате»

Вайсфельд оценил возможный переход Кузнецова в «Сибирь».

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«У Кузнецова есть потенциал, чтобы помочь какому-нибудь клубу. Все будет зависеть от его состояния. Если он хорошо подойдет к сезону, то еще может пригодиться.

Предполагаю, они с агентом ищут варианты в КХЛ. Если не найдут, то рассмотрят другие возможности. Думаю, в КХЛ Кузнецов найдет работу.

«Сибирь» выглядит логично. Это достаточно молодая команда, а Кузнецов – опытный нападающий. Если его правильно использовать, то он принесет пользу, как в Уфе.

В «Металлурге » просто была объективная ситуация, что там ему не было места. В этом никто не виноват. Тогда было не совсем понятно, зачем его приглашали. А вот «Салавату » он помог.

В «Сибири » примерно такая же ситуация. Но агент хоккеиста говорит, что варианта продолжения карьеры четыре, поэтому еще не факт, что это станет «Сибирь», – сказал Леонид Вайсфельд.

Кузнецов договаривается с «Сибирью». Неужели все реально?