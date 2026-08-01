  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Овечкин о встрече с любителями пива в Москве: «Супруга говорит: «Саш, видео разлетается: болельщики ждут Ови». Заехал, сделал сюрприз, приятно для ребят»

0
Овечкин о встрече с любителями пива в Москве: «Супруга говорит: «Саш, видео разлетается: болельщики ждут Ови». Заехал, сделал сюрприз, приятно для ребят»
Александр Овечкин высказался о встрече с любителями пива.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как встретился в баре с любителями пива.

– Интересная история, которая вошла во все новостные ленты – как ты приехал в бар, где любители пива тебя ждали. Как это произошло?

– Слушай, смотри, прилетаем после отпуска в Турции. Это было 7-е число [июля], и 8-го у меня было мероприятие.

И мне моя супруга (Анастасия – Спортс’’) говорит: «Саш, сейчас видео разлетается: болельщики ждут Ови».

Я как раз был на этом месте. Там, по-моему, они с пяти часов встречались. Заехал, сделал сюрприз, для ребят приятно.

– Настя долго уговаривала?

– Да не, мы увидели это, когда были в отпуске. Они, по-моему, в среду собирается, ну да.

И если бы была возможность, я бы заехал. Сюрприз для ребят. Это было прикольно, – сказал Александр Овечкин.

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве – они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Фонбет» на YouTube
logoАлександр Овечкин
алкоголь и спорт
logoВашингтон
logoАнастасия Овечкина (Шубская)
logoНХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве – они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»
Видео
Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива. Они ждали легенду семь недель
Видео
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»