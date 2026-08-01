Овечкин о встрече с любителями пива в Москве: «Супруга говорит: «Саш, видео разлетается: болельщики ждут Ови». Заехал, сделал сюрприз, приятно для ребят»

Александр Овечкин высказался о встрече с любителями пива.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин рассказал, как встретился в баре с любителями пива.

– Интересная история, которая вошла во все новостные ленты – как ты приехал в бар, где любители пива тебя ждали. Как это произошло?

– Слушай, смотри, прилетаем после отпуска в Турции. Это было 7-е число [июля], и 8-го у меня было мероприятие.

И мне моя супруга (Анастасия – Спортс’’) говорит: «Саш, сейчас видео разлетается: болельщики ждут Ови».

Я как раз был на этом месте. Там, по-моему, они с пяти часов встречались. Заехал, сделал сюрприз, для ребят приятно.

– Настя долго уговаривала?

– Да не, мы увидели это, когда были в отпуске. Они, по-моему, в среду собирается, ну да.

И если бы была возможность, я бы заехал. Сюрприз для ребят. Это было прикольно, – сказал Александр Овечкин.

Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве – они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло»