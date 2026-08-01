Чемпион МЧМ-2011 Пивцакин завершил карьеру. Экс-защитник «Авангарда» планирует стать тренером (Алексей Шевченко)
Никита Пивцакин завершил карьеру.
35-летний защитник Никита Пивцакин завершил профессиональную карьеру, сообщил журналист Алексей Шевченко.
«Никита Пивцакин объявил о завершении карьеры. Один из самых талантливых омских защитников планирует стать тренером в любой из лиг», – написал Алексей Шевченко.
Российский хоккеист не играл после сезона-2024/25, который провел в румынской «Чиксереде». В сезоне-2023/04 он выступал за словацкий «Липтовски-Микулаш» и французский «Гренобль».
В КХЛ Пивцакин провел в общей сложности 545 матчей в регулярных чемпионатах в составе «Авангарда», ЦСКА, «Металлурга», «Спартака», «Амура» и «Сочи». Он набрал 103 (33+70) очка.
Пивцакин также является обладателем золотых медалей МЧМ-2011 в составе сборной России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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Потенциал был хороший, а карьера объективно средняя вышла. В любом случае удачи в дальнейшем!