Чемпион МЧМ-2011 Пивцакин завершил карьеру. Экс-защитник «Авангарда» планирует стать тренером (Алексей Шевченко)

Никита Пивцакин завершил карьеру.

35-летний защитник Никита Пивцакин завершил профессиональную карьеру, сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Никита Пивцакин объявил о завершении карьеры. Один из самых талантливых омских защитников планирует стать тренером в любой из лиг», – написал Алексей Шевченко.

Российский хоккеист не играл после сезона-2024/25, который провел в румынской «Чиксереде». В сезоне-2023/04 он выступал за словацкий «Липтовски-Микулаш» и французский «Гренобль».

В КХЛ Пивцакин провел в общей сложности 545 матчей в регулярных чемпионатах в составе «Авангарда », ЦСКА , «Металлурга», «Спартака», «Амура» и «Сочи». Он набрал 103 (33+70) очка.

Пивцакин также является обладателем золотых медалей МЧМ-2011 в составе сборной России.