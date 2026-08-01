Экс-вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано»

Луи Доминге перешел в итальянский клуб.

34-летний вратарь Луи Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано ».

В прошлом сезоне канадский вратарь выступал за Сибирь . Он провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.

После этого голкипер продолжил сезон в «Шарлотт» из АХЛ . Он сыграл в 14 матчах, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 89,6% бросков.

Доминге также выступал за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.