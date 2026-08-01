Экс-вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано»
Луи Доминге перешел в итальянский клуб.
34-летний вратарь Луи Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано».
В прошлом сезоне канадский вратарь выступал за Сибирь. Он провел 11 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.
После этого голкипер продолжил сезон в «Шарлотт» из АХЛ. Он сыграл в 14 матчах, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Доминге также выступал за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Больцано»
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