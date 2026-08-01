Крикунов о Кузнецове: «Неплохо сыграл за «Салават», но его не оставили – это о чем-то говорит. Не знаю, возьмет ли его кто-то с учетом всех заслуг в кавычках»
Владимир Крикунов оценил перспективы Евгения Кузнецова в КХЛ.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Евгений Кузнецов подписать контракт в КХЛ после ухода из «Салавата Юлаева».
– Как считаете, получится ли у Кузнецова найти новую команду, поможет ли он какой‑нибудь команде КХЛ?
– В прошлом плей‑офф он неплохо за «Салават Юлаев» сыграл. Но они его не оставили. Это о чем‑то да говорит.
С учетом всех заслуг в кавычках, думаю, Евгению тяжело будет. Не знаю, возьмет ли его кто‑то, – сказал Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
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