Крикунов о Кузнецове: «Неплохо сыграл за «Салават», но его не оставили – это о чем-то говорит. Не знаю, возьмет ли его кто-то с учетом всех заслуг в кавычках»

Владимир Крикунов оценил перспективы Евгения Кузнецова в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Евгений Кузнецов подписать контракт в КХЛ после ухода из «Салавата Юлаева ».

– Как считаете, получится ли у Кузнецова найти новую команду, поможет ли он какой‑нибудь команде КХЛ?

– В прошлом плей‑офф он неплохо за «Салават Юлаев» сыграл. Но они его не оставили. Это о чем‑то да говорит.

С учетом всех заслуг в кавычках, думаю, Евгению тяжело будет. Не знаю, возьмет ли его кто‑то, – сказал Владимир Крикунов.