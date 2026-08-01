Давыдов о «Динамо»: «Моторыгин и Подъяпольский – лучшая бригада в КХЛ, наверное. Если увидим тренерскую работу, то клуб оттолкнется от вратарского фундамента и покажет результат»

Виталий Давыдов: Моторыгин и Подъяпольский – лучшая бригада в КХЛ, наверное.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов назвал вратарскую бригаду вратарей «Динамо» лучшей в КХЛ.

Бело-голубые ранее продлили соглашение с вратарем Максимом Моторыгиным .

«Очень рад, что нам удалось продлить контракт с Моторыгиным и сохранить его дуэт с Подъяпольским. Считаю, что это, наверное, лучшая вратарская бригада в КХЛ .

И это огромный плюс для нового тренерского штаба, для его работы. Когда все в порядке в главной позиции в хоккее, любой тренер может себя чувствовать уверенно.

Если мы увидим сильную тренерскую работу, то «Динамо » оттолкнется от такого вратарского фундамента и покажет результат, который всех нас – болельщиков, ветеранов, специалистов – порадует», – сказал Виталий Давыдов .