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  4. Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»

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Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»
Никита Щитов считает, что в КХЛ нужно вернуть написание фамилий на кириллице.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что фамилии хоккеистов на форме команд лиги должны написаны на русском языке.

Латиница используется на формах клубов с сезона-2011/12.

– Нас не допускают до международных соревнований, но на майках игроков фамилии на латинице, во время трансляции все статистические данные тоже на иностранном языке. Для кого это?

В нашей стране 90% населения не знает английский язык. Еще недавно приняли закон, что запрещены вывески на иностранном языке.

– Надо вернуть фамилии и надписи в трансляции на русском языке?

– Конечно, мы живем в России, и фамилии на майках и титры в трансляциях должны быть на русском языке. Говорят, что матчи смотрят за рубежом.

Но когда я бывал за границей, не видел того, чтобы там показывали матчи КХЛ.

Если мы такие патриоты, то должны с уважением относиться к самим себе и начинать уже с телевидения.

Когда в первый сезон КХЛ все фамилии были на русском языке, это было здорово, – заявил Никита Щитов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Щитов
игровая форма
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoСКА
logoТорпедо
logoАвтомобилист

Комментарии

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никаких патриотов в российском спорте нет и никогда не было
ОтветGullitRuud
никаких патриотов в российском спорте нет и никогда не было
И не только в спорте. Копни поглубже любого патриота, выяснится что персонаж просто могетизирует пропагандистский тренд для себя лично.
Ну здесь все очевидно, это не Чемпионат России, в лиге играют команды из: Казахстана, Китая и Белоруси
ОтветПользователь Имени
Ну здесь все очевидно, это не Чемпионат России, в лиге играют команды из: Казахстана, Китая и Белоруси
Казахи увидели, что даже в КХЛ латиница, и тоже решили на нее перейти)
ОтветПользователь Имени
Ну здесь все очевидно, это не Чемпионат России, в лиге играют команды из: Казахстана, Китая и Белоруси
+ наверное. в третьи страны подали права на показ
эта латиница изначально была лютой чепухой
ОтветВолька-ибн-Алёша
эта латиница изначально была лютой чепухой
Играли финны, словаки, хорваты и так жалее. Видео обзоры, нарезки показывают в сша и канаде
ОтветАлексей
Играли финны, словаки, хорваты и так жалее. Видео обзоры, нарезки показывают в сша и канаде
Так в хайлайты фамилии на спинах игроков вообще не попадают, это никак не влияет на просмотры
и следом, РОССИЯ на форме сборных, также должна быть написана на русском языке
ОтветКурт Кобэйн
и следом, РОССИЯ на форме сборных, также должна быть написана на русском языке
Так она и так написана на русском, по крайней мере на хоккейной форме
ОтветКурт Кобэйн
и следом, РОССИЯ на форме сборных, также должна быть написана на русском языке
Давно пора писать на русском языке и не только на свитерах но и все комментарии о бросках штрафом времени и т д почему люди не знающие английский язык должны догадываться что там написано
Проведите референдум. Путину напишите, он разрулит.
Скажи спасибо, что не на финском)
А если серьёзно, давно пора.
Переименоваться в открытый чемпионат России!
Как только вернём кириллицу в КХЛ жизнь наша станет приятной и радостной. Но нужно выяснить главный вопрос столетия. Национальный мессенджер назван на кириллице или латинице. Все таки, он Макс или Мах? Вот эту дилемму хорошо бы решить. Без этого сложно двигаться дальше по патриотической линии).
Ответagentkuper
Как только вернём кириллицу в КХЛ жизнь наша станет приятной и радостной. Но нужно выяснить главный вопрос столетия. Национальный мессенджер назван на кириллице или латинице. Все таки, он Макс или Мах? Вот эту дилемму хорошо бы решить. Без этого сложно двигаться дальше по патриотической линии).
считаю что наш независимый передатчик слов назван на кириллице и носит гордое название мах !!!!!!!!!!
те кто его называет максом это люди западной чуждой нам культуры и мышления )))))))))
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