Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»

Никита Щитов считает, что в КХЛ нужно вернуть написание фамилий на кириллице.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что фамилии хоккеистов на форме команд лиги должны написаны на русском языке.

Латиница используется на формах клубов с сезона-2011/12.

– Нас не допускают до международных соревнований, но на майках игроков фамилии на латинице, во время трансляции все статистические данные тоже на иностранном языке. Для кого это?

В нашей стране 90% населения не знает английский язык. Еще недавно приняли закон, что запрещены вывески на иностранном языке.

– Надо вернуть фамилии и надписи в трансляции на русском языке?

– Конечно, мы живем в России, и фамилии на майках и титры в трансляциях должны быть на русском языке. Говорят, что матчи смотрят за рубежом.

Но когда я бывал за границей, не видел того, чтобы там показывали матчи КХЛ.

Если мы такие патриоты, то должны с уважением относиться к самим себе и начинать уже с телевидения.

Когда в первый сезон КХЛ все фамилии были на русском языке, это было здорово, – заявил Никита Щитов.