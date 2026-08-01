Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что фамилии хоккеистов на форме команд лиги должны написаны на русском языке.
Латиница используется на формах клубов с сезона-2011/12.
– Нас не допускают до международных соревнований, но на майках игроков фамилии на латинице, во время трансляции все статистические данные тоже на иностранном языке. Для кого это?
В нашей стране 90% населения не знает английский язык. Еще недавно приняли закон, что запрещены вывески на иностранном языке.
– Надо вернуть фамилии и надписи в трансляции на русском языке?
– Конечно, мы живем в России, и фамилии на майках и титры в трансляциях должны быть на русском языке. Говорят, что матчи смотрят за рубежом.
Но когда я бывал за границей, не видел того, чтобы там показывали матчи КХЛ.
Если мы такие патриоты, то должны с уважением относиться к самим себе и начинать уже с телевидения.
Когда в первый сезон КХЛ все фамилии были на русском языке, это было здорово, – заявил Никита Щитов.
Комментарии
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А если серьёзно, давно пора.
те кто его называет максом это люди западной чуждой нам культуры и мышления )))))))))