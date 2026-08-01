«Адмирал» подписал контракт с Цицюрой на два года. Форварда выменяли у «Северстали»

Владислав Цицюра перешел в «Адмирал».

«Адмирал » подписал контракт с нападающим Владиславом Цицюрой .

Соглашение рассчитано на два сезона и является односторонним.

Дальневосточный клуб ранее выменял права на форварда у «Северстали ».

В прошлом сезоне Цицюра набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 12» в 26 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 1 передача при полезности «0» в 3 играх.