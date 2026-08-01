Кузнецов об уходе из «Салавата»: «Комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Люблю всех болельщиков клуба!»
Евгений Кузнецов об уходе из «Салавата Юлаева»: люблю всех болельщиков клуба.
Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщиками после того, как «Салават Юлаев» официально расстался с хоккеистом.
«Много хочется теплых слов сказать всем, кто любит и болеет за «Салават Юлаев». Отличная команда, шикарный коллектив. Потрясающие болельщики. Меня с первого дня приняли как своего.
Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. В городе, по улочкам, в ресторанах. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города, все всегда радовались, говорили теплые слова.
Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба! Так бывает, что в хоккее пути расходятся. Это часть спортивной жизни.
Спасибо, Уфа и удачи», – написал Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
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