Кузнецов об уходе из «Салавата»: «Комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Люблю всех болельщиков клуба!»

Евгений Кузнецов об уходе из «Салавата Юлаева»: люблю всех болельщиков клуба.

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщиками после того, как «Салават Юлаев» официально расстался с хоккеистом.

«Много хочется теплых слов сказать всем, кто любит и болеет за «Салават Юлаев ». Отличная команда, шикарный коллектив. Потрясающие болельщики. Меня с первого дня приняли как своего.

Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. В городе, по улочкам, в ресторанах. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города, все всегда радовались, говорили теплые слова.

Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба! Так бывает, что в хоккее пути расходятся. Это часть спортивной жизни.

Спасибо, Уфа и удачи», – написал Евгений Кузнецов.