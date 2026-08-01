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  4. Кузнецов об уходе из «Салавата»: «Комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Люблю всех болельщиков клуба!»

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Кузнецов об уходе из «Салавата»: «Комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Люблю всех болельщиков клуба!»
Евгений Кузнецов об уходе из «Салавата Юлаева»: люблю всех болельщиков клуба.

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщиками после того, как «Салават Юлаев» официально расстался с хоккеистом.

«Много хочется теплых слов сказать всем, кто любит и болеет за «Салават Юлаев». Отличная команда, шикарный коллектив. Потрясающие болельщики. Меня с первого дня приняли как своего.

Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. В городе, по улочкам, в ресторанах. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города, все всегда радовались, говорили теплые слова.

Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба! Так бывает, что в хоккее пути расходятся. Это часть спортивной жизни.

Спасибо, Уфа и удачи», – написал Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов

Комментарии

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Спасибо, Женя, за теплые слова.
В клубе могли и оставить, но если в атакующей части польза была, то в командных действиях были вопросы.
Женя покажи в следующем сезоне свой красивый и забивной хоккей.... Пусть некоторые спрячут своё жало и поймут-Что Женя Красавчик... Спасибо за красивый временами хоккей... И пусть травмы идут стороной. Люби хоккей и болельщиков и будь ими Любим.
Шайба и передача в ворота Автомобилиста в плей офф запомнится👍👍👍не передаваемые эмоции были
Кузя, спасибо тебе!! Ты достойный человек, такой какой есть, и повуй чё говорят. И хоккеист ты классный. Удачи и успехов тебе, твоей семье. Спасибо за хоккей, за яркие эмоции. С/у болельщик Салавата, 40 лет стажа)
Кузя вел себя как клоун но всё-же он помог нам сю, возможно без него авто нас перевернул.
Мёда башкирского с собой побольше возьми с запасом на год-другой
Спасибо Жене за 6 матч с Автомобилистом
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