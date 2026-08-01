Защитник «Айлендерс» Романов: «Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет. Моя задача – полностью отдавать себя команде»
Александр Романов: не слышал, что меня кто-то хотел обменять или выменять.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос об интересе к себе со стороны других клубов НХЛ.
Контракт хоккеиста с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2032/33.
– У вас наступает последний сезон перед вступлением в силу запрета на обмен. Поговаривают, что сейчас многие клубы проявляют к вам интерес.
– Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет. Моя задача – полностью отдавать себя команде.
– До подписания нового контракта была такая возможность?
– Честно говоря, так хотел играть за «Айлендерс», что меня больше ничего не интересовало, – сказал Александр Романов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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