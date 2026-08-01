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  4. Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»

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Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»
Доминик Гашек оценил решение о продлении отстранения России.

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу продления отстранения сборных России от международных турниров в 2027 году.

В ИИХФ сообщили, что «сборные России не будут допущены к участию в следующих турнирах по причинам, связанным с продолжающимися опасениями в области безопасности, защищенности и спортивной целостности».

«Из соображений безопасности»! Это настолько мерзкая ложь от ИИХФ, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл.

Люди в организации, включая нашего представителя, – трусы.

К сожалению, этот лживый нарратив затягивает боевые действия (формулировка изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) и стоит человеческих жизней. ИИХФ тоже несет за это ответственность», – написал Доминик Гашек в социальной сети.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoДоминик Гашек
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoПолитика

Комментарии

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А если бы «нарратив» был другой, боевые действия бы остановились? Дед, выпей таблетки и верни «кровавые» спартаковские деньги.
То что организация трусливая и лицемерная -факт
ОтветСибирский литовец
То что организация трусливая и лицемерная -факт
Про соображения безопасности и мерзкую ложь тоже факт.
Этому бывшему великому спортсмену, но неисправимому дебилу в миру, не доступна элементарная аналитика и логика, чтобы понять, какие силы у него под носом на самом деле породили украинский конфликт, почему они жаждут не его прекращения, а развития.
гашек это упоротый евроэльф с кастрюлей вместо головы.
его от названия 🇷🇺 Россия таращить начинает, как чëрта от распятия или как вампира от чеснока 👊🏼
Упоротый вернулся из отпуска
Когда эта бешенная собака успокоится? Он головой шайбы отбивал?
Ответюрий зайцев
Когда эта бешенная собака успокоится? Он головой шайбы отбивал?
Так он и отбивал, в бытность вратарём это его фишка была
Ну результат налицо как видите 🤣
Вот дурогон. Несёт всё вподряд.
Нацист критикует нацистов за недостаточно прозрачный нацизм
Кто опять пронёс в палату дедушке телефон. Прошу санитаров в Праге принять меры.
Комментарий удален модератором
ОтветРэд Вайт
Комментарий удален модератором
Тут гостей с окраины, пруд-пруди...
ОтветРэд Вайт
Комментарий удален модератором
Давно свили,уже и яйца высидели)).
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