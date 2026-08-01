Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»

Доминик Гашек оценил решение о продлении отстранения России.

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу продления отстранения сборных России от международных турниров в 2027 году.

В ИИХФ сообщили , что «сборные России не будут допущены к участию в следующих турнирах по причинам, связанным с продолжающимися опасениями в области безопасности, защищенности и спортивной целостности».

«Из соображений безопасности»! Это настолько мерзкая ложь от ИИХФ, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл.

Люди в организации, включая нашего представителя, – трусы.

К сожалению, этот лживый нарратив затягивает боевые действия (формулировка изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘) и стоит человеческих жизней. ИИХФ тоже несет за это ответственность», – написал Доминик Гашек в социальной сети.