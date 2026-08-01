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  4. Генменеджер «Сочи»: «Хочется, чтобы команда играла не скучно, чтобы о нас знали не только наши болельщики. Хотим выделяться, создавать свой почерк игры»

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Генменеджер «Сочи»: «Хочется, чтобы команда играла не скучно, чтобы о нас знали не только наши болельщики. Хотим выделяться, создавать свой почерк игры»
Генменеджер «Сочи»: хочется, чтобы команда играла не скучно.

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев рассказал о своем назначении и новом тренерском тренерском команды.

– Алексей Геннадьевич, добро пожаловать в «Сочи». Переход в новый клуб для вас – это большой вызов?

– Да, это большой вызов.

Я попал в амбициозную команду, которая хочет прогрессировать. Здесь собран хороший коллектив, сплав опыта и молодости. Поставлены высокие задачи. Много работы, но от этого ещё интереснее.

Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие.

Уверен, что вместе мы построим сильную, молодую и амбициозную команду в «Сочи» на долгие годы. Которая своей игрой и результатами будет радовать наших болельщиков.

– Сформирован тренерский штаб команды. Исходя из чего подбирали кандидатов в штаб?

– Мы исходили из того, какую команду строим на ближайшее время. Состав обновился, пришли ребята помоложе. Перспективные парни, которые могут раскрыть свой потенциал у нас.

Исходя из этого, мы поняли, что Андрей Миронов – отличный кандидат на пост главного тренера. Он хорошо работает с молодыми игроками, добивался успехов со сборной Россией U20. Он так же прогрессирует и растет, поэтому мы и назначили амбициозного специалиста.

Помогать ему будет легендарный Алексей Ковалев, у которого за плечами великая карьера игрока и уже хороший тренерский опыт. Работа с таким тренером всегда воодушевляет ребят. Они понимают, что рядом с ними большая личность.

Мы сохранили Евгений Шалдыбина и Антона Буханко, которые работают с защитниками и с меньшинством. Остался тренер вратарей Андрей Царев, который в прошлом году проделал большую работу, был вызван в сборную России. Видеотренером остается Егор Варнавский, а тренером по ОФП назначен Алексей Войтюк.

У нас большая команда, надеемся, что тренеры и игроки найдут нужную химию для побед.

– Какие задачи ставит команда перед собой на новый сезон?

– Помимо главной задачи – выхода в плей-офф, хочется, чтобы команда играла не скучно. Чтобы о «Сочи» знали не только наши болельщики.

Любой нейтральный зритель мог включить матч команды и он будет знать, что будет классный, яркий, современный хоккей. Хотим выделяться, создавать свой почерк игры.

Мы прекрасно понимаем, что болельщики «Сочи» соскучились по играм плей-офф, – сказал Алексей Бабинцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
logoАлексей Ковалев
Андрей Царев
logoСочи
logoЕвгений Шалдыбин
logoАнтон Буханко
logoКХЛ

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