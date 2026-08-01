Андреофф покинул «Сибирь». Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон
Энди Андреофф покинул «Сибирь».
«Сибирь» подтвердила расторжение контракта с нападающим Энди Андреоффом.
Договор расторгнут по соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что канадец получит 10,5 миллиона рублей за досрочное расторжение контракта.
В прошлом сезоне Андреофф набрал 8 (6+2) очков при полезности «минус 7» в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «0» в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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