Андреофф покинул «Сибирь». Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон

Энди Андреофф покинул «Сибирь».

«Сибирь » подтвердила расторжение контракта с нападающим Энди Андреоффом .

Договор расторгнут по соглашению сторон.

Ранее сообщалось , что канадец получит 10,5 миллиона рублей за досрочное расторжение контракта.

В прошлом сезоне Андреофф набрал 8 (6+2) очков при полезности «минус 7» в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «0» в 5 играх.