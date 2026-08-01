Агент Кузнецова о новом клубе: «Решение предварительно принято. Окончательно определимся в середине следующей недели»

Агент Кузнецова о новом клубе: предварительное решение принято.

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что предварительное решение о следующем клубе хоккеиста уже принято.

«Салават Юлаев» ранее официально сообщил о расставании с 34-летним хоккеистом.

– Где все‑таки продолжит карьеру Евгений Кузнецов, и когда точно станет известно о его будущем?

– Мы остались в списках нескольких клубов. Думаю, в середине следующей недели мы окончательно определимся и объявим.

Думаю, будет понятно, где Евгений продолжит карьеру. Решение предварительное у нас уже принято. Посмотрим, – сказал Шуми Бабаев .