Агент Кузнецова о новом клубе: «Решение предварительно принято. Окончательно определимся в середине следующей недели»
Агент Кузнецова о новом клубе: предварительное решение принято.
Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что предварительное решение о следующем клубе хоккеиста уже принято.
«Салават Юлаев» ранее официально сообщил о расставании с 34-летним хоккеистом.
– Где все‑таки продолжит карьеру Евгений Кузнецов, и когда точно станет известно о его будущем?
– Мы остались в списках нескольких клубов. Думаю, в середине следующей недели мы окончательно определимся и объявим.
Думаю, будет понятно, где Евгений продолжит карьеру. Решение предварительное у нас уже принято. Посмотрим, – сказал Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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