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  4. Агент Кузнецова о новом клубе: «Решение предварительно принято. Окончательно определимся в середине следующей недели»

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Агент Кузнецова о новом клубе: «Решение предварительно принято. Окончательно определимся в середине следующей недели»
Агент Кузнецова о новом клубе: предварительное решение принято.

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что предварительное решение о следующем клубе хоккеиста уже принято.

«Салават Юлаев» ранее официально сообщил о расставании с 34-летним хоккеистом.

– Где все‑таки продолжит карьеру Евгений Кузнецов, и когда точно станет известно о его будущем?

– Мы остались в списках нескольких клубов. Думаю, в середине следующей недели мы окончательно определимся и объявим.

Думаю, будет понятно, где Евгений продолжит карьеру. Решение предварительное у нас уже принято. Посмотрим, – сказал Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЕвгений Кузнецов
logoШуми Бабаев
logoКХЛ

Комментарии

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Интрига по-бабаевски. Подавать предварительно разогретой.
Похоже если один нюанс, списки у клубов черные)
ОтветАндрей Масловский
Флорида?
Не меньше )
Похоже что все таки Сибирь в этот раз
Никогда бы не подумал, что буду надеяться, что среди претендентов на Кузнецова нет моего клуба. Это надо же было так карьеру угробить...
Не прошло и года. Ждем в ❄️
"Эдмонтон" расчищает платёжку
Давай в Амур, там наскребут на тебя и много ждать не будут.
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