Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи». Ковалев будет работать с нападающими, Шалдыбин и Буханко – с защитниками
Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи».
«Сочи» назвал тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ.
Главным тренером стал Андрей Миронов, который входил в штаб клуба в прошлом сезоне, а также ранее возглавлял молодежную сборную России.
Алексей Ковалев назначен тренером по нападающим, Евгений Шалдыбин и Антон Буханко – тренерами по защитникам, Андрей Царев – тренером вратарей, Алексей Войтюк – тренером по ОФП, Егор Варнавский – видеотренером.
Алексей Бабинцев стал генеральным менеджером команды. Вадим Покотило является директором по спортивным операциям.
В прошлом сезоне «Сочи» занял 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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