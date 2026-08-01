Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи». Ковалев будет работать с нападающими, Шалдыбин и Буханко – с защитниками

Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи».

«Сочи » назвал тренерский штаб команды на следующий сезон КХЛ .

Главным тренером стал Андрей Миронов, который входил в штаб клуба в прошлом сезоне, а также ранее возглавлял молодежную сборную России.

Алексей Ковалев назначен тренером по нападающим, Евгений Шалдыбин и Антон Буханко – тренерами по защитникам, Андрей Царев – тренером вратарей, Алексей Войтюк – тренером по ОФП, Егор Варнавский – видеотренером.

Алексей Бабинцев стал генеральным менеджером команды. Вадим Покотило является директором по спортивным операциям.

В прошлом сезоне «Сочи» занял 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах.