«Сибирь» расторгла контракт с Андреоффом. Форвард получит 10,5 млн рублей (Михаил Зислис)
Энди Андреофф покинет «Сибирь».
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Энди Андреоффом.
Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
35-летний канадский форвард получит 10,5 миллиона рублей в качестве компенсации.
В прошлом сезоне Андреофф набрал 8 (6+2) очков при полезности «минус 7» в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «0» в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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