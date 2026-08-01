«Сибирь» расторгла контракт с Андреоффом. Форвард получит 10,5 млн рублей (Михаил Зислис)

Энди Андреофф покинет «Сибирь».

«Сибирь » расторгла контракт с нападающим Энди Андреоффом .

Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

35-летний канадский форвард получит 10,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

В прошлом сезоне Андреофф набрал 8 (6+2) очков при полезности «минус 7» в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «0» в 5 играх.