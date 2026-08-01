Ковач не перейдет в «Ак Барс». «Бьорклевен» подпишет шведского форварда

Робин Ковач не перейдет в «Ак Барс».

Шведский нападающий Робин Ковач принял решение продолжить карьеру в «Бьорклевене».

Ранее сообщалось , что 29-летним форвардом интересовался «Ак Барс ».

В прошлом сезоне швед выступал за «Линчепинг » в чемпионате Швеции и набрал 47 (23+24) очков в 50 матчах.

«Бьорклевен» в минувшем сезоне стал победителем шведского чемпионата в первом дивизионе. В следующем сезоне команда выступит высшем дивизионе.