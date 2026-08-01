Ковач не перейдет в «Ак Барс». «Бьорклевен» подпишет шведского форварда
Робин Ковач не перейдет в «Ак Барс».
Шведский нападающий Робин Ковач принял решение продолжить карьеру в «Бьорклевене».
Ранее сообщалось, что 29-летним форвардом интересовался «Ак Барс».
В прошлом сезоне швед выступал за «Линчепинг» в чемпионате Швеции и набрал 47 (23+24) очков в 50 матчах.
«Бьорклевен» в минувшем сезоне стал победителем шведского чемпионата в первом дивизионе. В следующем сезоне команда выступит высшем дивизионе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Expressen
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