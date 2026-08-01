«Салават Юлаев» сообщил об уходе Кузнецова: «Спасибо за все, Кузя»
Евгений Кузнецов ушел из «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» сообщил о расставании с нападающим Евгением Кузнецовым.
«Спасибо за все, Кузя. Клуб благодарит Евгения за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации клуба.
Контракт уфимской команды и форварда истек 31 мая.
Кузнецов перешел в «Салават Юлаев» из «Металлурга» по ходу прошлого сезона.
Нападающий набрал 18 (6+12) очков при полезности «плюс 7» за уфимцев в 19 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 7 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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