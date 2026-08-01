Минское «Динамо» и Галиев продлили контракт на два года. Форвард набрал 37 очков в 62 матчах с учетом плей-офф в прошлом сезоне

«Динамо» Минск и Станислав Галиев продлили контракт.

Минское «Динамо » сообщило о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Галиевым .

34-летний форвард продлил соглашение с клубом на два года.

В прошлом сезоне Галиев набрал 33 (20+13) очка при полезности «плюс 12» в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф он провел 8 игр и записал на свой счет 4 (2+2) балла за результативность при полезности «плюс 1».