Минское «Динамо» и Галиев продлили контракт на два года. Форвард набрал 37 очков в 62 матчах с учетом плей-офф в прошлом сезоне
«Динамо» Минск и Станислав Галиев продлили контракт.
Минское «Динамо» сообщило о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Галиевым.
34-летний форвард продлил соглашение с клубом на два года.
В прошлом сезоне Галиев набрал 33 (20+13) очка при полезности «плюс 12» в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф он провел 8 игр и записал на свой счет 4 (2+2) балла за результативность при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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