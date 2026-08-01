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  4. «Адмирал» поместил Сошникова в список отказов. У форварда 13 очков в 31 матче за клуб в прошлом сезоне

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«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов. У форварда 13 очков в 31 матче за клуб в прошлом сезоне
«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов.

«Адмирал» поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.

«В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему.

Если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований», – говорится в сообщении клуба.

Сошников перешел в дальневосточный клуб по ходу прошлого сезона из «Сибири». Форвард сыграл 31 матч за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 15».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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Комментарии

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Скажу как болельщик СЮ - весьма токсичный персонаж.
ОтветРоберт Зайнуллин
Скажу как болельщик СЮ - весьма токсичный персонаж.
В тракторе Анвара/Заварухина неплохо смотрелся, отыграл центра, кем он не является, в силовую он норм идёт, не уходит. Его бы продлили, но в той большой закупке у него место было в 3-4 звене. Подписавшись с адмиралом сразу стал капитаном, в плоф против трактора выглядел велмколепно, забил в овертайме. Ошибкой был переход в новосибирск, много времени потерял, а так конечно в ахл пересидел.
Как Адмирал поместил в список отказов игрока, с которым вчера расторг контракт и выплатил компенсацию? Не могу никак разобраться в регламенте КХЛ.
В своё время Салават реанимировал Сошникова после травмы, но тот переоценил свои возможности. После Адмирала, наверное, не в любой клуб ВХЛ уже...
Самый переоценнеый игрок КХЛ, в своей весовой категории "подающий надежды*...хорошо, не самый, но один из, точно... ленивое перекати-поле((
Помню как его эксперты Кхл восхваляли.Да ни одного его.Любят у нас хвальбу, особенно если игрок в Нхл немного поиграл.
«Адмирал» с таким составом в ВХЛ собирается играть? Ибо сейчас это гарантированное 11 место на Востоке.
И там не прижился.🤔
Скатился Никитос до уровня дай бог вышки
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