«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов. У форварда 13 очков в 31 матче за клуб в прошлом сезоне
«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов.
«Адмирал» поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.
«В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему.
Если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований», – говорится в сообщении клуба.
Сошников перешел в дальневосточный клуб по ходу прошлого сезона из «Сибири». Форвард сыграл 31 матч за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 15».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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