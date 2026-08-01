«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов. У форварда 13 очков в 31 матче за клуб в прошлом сезоне

«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов.

«Адмирал » поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.

«В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему.

Если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований», – говорится в сообщении клуба.

Сошников перешел в дальневосточный клуб по ходу прошлого сезона из «Сибири». Форвард сыграл 31 матч за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 15».