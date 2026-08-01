Широков стал руководителем селекционной службы «Сибири», Пьянов – старшим селекционером. Экс-форварды клуба завершили карьеру в этом году

Сергей Широков возглавил селекционную службу «Сибири», Пьянов вошел в нее.

«Сибирь » сформировала новый состав селекционной службы.

Ее руководителем будет 40-летний Сергей Широков , старшим селекционером – 35-летний Валентин Пьянов. Экс-форварды новосибирцев завершили карьеру в этом году.

«Будем использовать богатый опыт ребят, опыт игры в КХЛ . Сергей Широков будет больше работать со взрослыми хоккеистами: в его зоне ответственности первая команда, ВХЛ , а Валентин Пьянов – с молодежной командой и старшими возрастами школы.

Естественно, в поле зрения парней будет не только наша система. Немаловажный момент – оба наших новых специалиста владеют разговорным английским, что будет помогать нам при общении с иностранными игроками.

Желаем нашим экс-игрокам успехов в новой роли!» – заявил генеральный директор клуба Лев Крутохвостов.