Широков стал руководителем селекционной службы «Сибири», Пьянов – старшим селекционером. Экс-форварды клуба завершили карьеру в этом году

«Сибирь» сформировала новый состав селекционной службы.
Ее руководителем будет 40-летний Сергей Широков, старшим селекционером – 35-летний Валентин Пьянов. Экс-форварды новосибирцев завершили карьеру в этом году.
«Будем использовать богатый опыт ребят, опыт игры в КХЛ. Сергей Широков будет больше работать со взрослыми хоккеистами: в его зоне ответственности первая команда, ВХЛ, а Валентин Пьянов – с молодежной командой и старшими возрастами школы.
Естественно, в поле зрения парней будет не только наша система. Немаловажный момент – оба наших новых специалиста владеют разговорным английским, что будет помогать нам при общении с иностранными игроками.
Желаем нашим экс-игрокам успехов в новой роли!» – заявил генеральный директор клуба Лев Крутохвостов.
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