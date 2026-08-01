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  4. Калинин подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У 35-летнего форварда 748 матчей и 236 очков в КХЛ с учетом плей-офф

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Калинин подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У 35-летнего форварда 748 матчей и 236 очков в КХЛ с учетом плей-офф
Сергей Калинин подписал пробный контракт с «Динамо» Минск.

Минское «Динамо» объявило о подписании пробного контракта с форвардом Сергеем Калининым

35-летний игрок примет участие в предсезонной подготовке команды. 

На счету Калинина 748 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за карьеру (с учетом плей-офф) и 236 (101+135) очков. 

Ранее он выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, «Трактор» и «Витязь». В составе московского клуба Сергей стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

В составе сборной России нападающий стал чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом в 2018-м. В НХЛ отыграл 2 сезона за «Нью-Джерси».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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Комментарии

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3-4 центр, ок! А что с остальными? Месяц до старта чемпионата, нет двух первых центральных, нет второго звена. Играть кто будет? Антоненко с Костицыным и младший Михалев?
Начался сбор выходцев из Нью-Джерси. По Маклауду предложение уже сделали?
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