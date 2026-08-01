Калинин подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У 35-летнего форварда 748 матчей и 236 очков в КХЛ с учетом плей-офф
Сергей Калинин подписал пробный контракт с «Динамо» Минск.
Минское «Динамо» объявило о подписании пробного контракта с форвардом Сергеем Калининым.
35-летний игрок примет участие в предсезонной подготовке команды.
На счету Калинина 748 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за карьеру (с учетом плей-офф) и 236 (101+135) очков.
Ранее он выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, «Трактор» и «Витязь». В составе московского клуба Сергей стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.
В составе сборной России нападающий стал чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом в 2018-м. В НХЛ отыграл 2 сезона за «Нью-Джерси».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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